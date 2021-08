Toca no Calleri que é gol! Atacante assina com o São Paulo

Ele voltou! Depois de uma longa novela, reviravoltas e surpresas, o atacante Jonathan Calleri assinou contrato com o São Paulo por empréstimo até o final de 2022, com opção de compra por parte do clube do Morumbi. Ainda falta o anúncio oficial do clube do Morumbi, mas os papéis já estão assinados.

A diretoria são-paulina agiu rápido e conseguiu acertar o contrato nesta segunda-feira (30), dia do fechamento da janela de transferências. O Tricolor voltou a ter chances de trazer Calleri curiosamente pela proximidade do fim da janela.

Com a falta de clubes europeus interessados no jogador, o Deportivo Maldonado-URU, clube que detém os direitos do atacante, procurou um novo clube para Calleri e o São Paulo aproveitou para retomar as conversas, que foram mais intensas do que as anteriores.

No último mês, as negociações entre São Paulo e o atacante argentino quase foram concretizadas, mas a negativa do Deportivo Maldonado, clube que detém os direitos de Calleri, travou a contração. O argentino, inclusive, chegou a aceitar a oferta são-paulina, mas o negócio não foi finalizado.

Depois de sua passagem no São Paulo, Calleri atuou por West Ham-ING, Las Palmas-ESP, Alavés-ESP e Espanyol-ESP. Com a camisa tricolor, o atacante teve um ótimo desempenho e deixou saudades na torcida. foram 16 gols em 31 jogos na temporada de 2016. Por isso, não é a primeira vez que o desejo de contratá-lo volta à pauta. Resta esperar os próximos capítulos da negociação.