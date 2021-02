TNT Sports transmitirá Prêmio Brasileirão 2020 na próxima sexta

Está chegando o fim do Campeonato Brasileiro 2020 e a TNT Sports exibe, a premiação para os times que se destacaram nessa temporada. A cerimônia acontece no dia 26 de fevereiro, a partir das 19h45, na tela da TNT. A cerimônia contará com os times do campeonato, como o atual líder Internacional.

O Prêmio Brasileirão 2020 garante, além de um troféu e a garantia de uma vaga para a Libertadores, um valor em dinheiro para os melhores times. Em 2019, a taça ficou com o time carioca, Flamengo. A emissora prepara uma programação especial para a data.

O último jogo, pela 38ª rodada, acontece no dia 25 de fevereiro (quinta-feira), a partir das 20h30, entre Bahia x Santos, que atualmente ocupam a 16ª e 8ª posição respectivamente. Antes disso, neste domingo, Internacional e Flamengo disputam a liderança da competição. Vale lembrar que o São Paulo também está na disputa.