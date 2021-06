Tite responde a boatos sobre demissão da Seleção Brasileira: 'Sigo trabalhando em paz comigo mesmo'

A vitória por 2 a 0 - no sufoco - sobre o Equador terminou com pressão redobrada sobre o técnico Tite. O gaúcho foi à coletiva de imprensa e negou os boatos sobre sua demissão do cargo na Seleção Brasileira, após se posicionar contra a realização da Copa América por conta da insegurança que ainda existe diante da pandemia da covid-19.

Com respostas pausadas e repletas de frases de efeito, o comandante brazuca chegou a citar o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, quando disse: "Não posso reclamar de adversidades, porque as minhas adversidades são bem menores que as das pessoas que estão enfrentando problemas de saúde. Sou um abençoado que trabalha com o que ama. A pressão é normal no futebol e sigo trabalhando em paz comigo mesmo".

O Brasil volta a entrar em campo nesta terça-feira (8), às 21h30, contra o Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR), pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar.