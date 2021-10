Tite fará sexta última convocação da Seleção em 2021; lista pode não ter atletas que jogam no Brasil

A convocação da Seleção Brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, marcada para esta sexta-feira (29), pode ter uma peculiaridade. De acordo com a ESPN, a lista do técnico Tite para os confrontos com a Colômbia, no dia 11 na Neo Química Arena e a Argentina, no dia 16 em San Juan, pode não contar com atletas em atividade no futebol brasileiro.

O assunto é debatido internamente nas últimas semanas na CBF, em especial pelo bom rendimento da equipe canarinha. O intuito é evitar que o calendário do futebol brasileiro seja ainda mais afetado com a nova Data Fifa.

O pedido foi feito pelos clubes do país nas rodadas mais recentes das Eliminatórias e ganhou força na Data Fifa anterior. A CBF não adiou as partidas que envolveram Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG e Internacional, clubes que cederam jogadores para a Seleção.



As próximas partidas acontecerão entre as rodadas 31, 32 e 33 do Brasileirão. O duelo contra a Argentina ocorrerá 11 dias antes da final da Libertadores, que será disputada entre Flamengo e Palmeiras.

A convocação de Tite contará com presença de jornalistas na sede da CBF pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19. Tal situação não acontecia desde março de 2020.

O Brasil lidera as Eliminatórias após 11 jogos e é o líder com 31 pontos.