Tite convoca Vinícius Júnior para o lugar de Roberto Firmino na Seleção Brasileira

O atacante Vinícius Júnior foi convocado para a Seleção Brasileira no lugar de Roberto Firmino para os duelos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atleta do Liverpool foi cortado após se lesionar no jogo contra o Atlético de Madrid pela Champions League.

Na última quarta-feira, o médico Rodrigo Lasmar recebeu informações do Departamento Médico dos Reds de que o camisa nove não estaria a disposição do técnico Tite por conta de uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda.

Com isso, Vinícius Júnior, esquecido pelo comandante da Seleção Brasileira na convocação do último dia 29 de outubro, terá uma nova oportunidade com a camisa da amarelinha nos próximos dias 11 e 16 de novembro. O atacante havia demonstrado tristeza por não ter sido chamado apesar do bom momento com a camisa merengue.

Desde a primeira convocação do Brasil, Vinícius Júnior participou de duas partidas com o Real Madrid. Diante do Elche, o atleta marcou os dois gols da vitória da equipe de Carlo Ancelotti, enquanto contra o Shakhtar Donetsk foi responsável por duas assistências para os dois tentos de Benzema.