Tino Marcos revela ter sido 'barrado' na portaria da Rede Globo: 'Fiquei 25 minutos esperando'

O jornalista esportivo Tino Marcos passou por uma 'boa', ao retornar à TV Globo, depois de ter se despedido da emissora em 2021. Ele foi convidado para uma entrevista do documentário de Galvão Bueno e precisou se dirigir até a emissora carioca. Logo que entrou no prédio, o jornalista disse ter sido impedido de entrar, enquanto aguardava uma autorização especial em seu favor.

A informação foi dada no Twitter, onde o repórter aproveitou para descontrair com o fato. "Veja você. Vou à TV Globo pra dar entrevista pro doc do Galvão. E fico 25 minutos esperando autorização pra entrar pelas roletas por onde passei por 35 anos. O segurança, gentil, aguardava a assinatura de um gestor pra eu entrar. E entrei, afinal!", disse.

Tino Marcos se despediu da emissora em novembro do ano passado. Segundo o próprio, em entrevista concedida ao Flow Sport Club, a decisão de interromper a trajetória na Globo foi pelo fato de 'enjoar' de cobrir os jogos da Seleção Brasileira. E com a chegada da pandemia, o desejo do acabou acelerado.

"Resolvi encerrar esse capítulo justamente para abrir a perspectiva para outras possibilidades e estou super feliz com o resultado da decisão, porque trabalhar menos era o que eu queria, poder ficar mais com a minha família", reforçou à época.