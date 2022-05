Em entrevista, Tino Marcos revela motivo de ter saído da Globo

O jornalista Tino Marcos deixou a Rede Globo em 2021 e nesta segunda-feira (9) revelou o motivo da decisão em entrevista no podcast "Flow Sport Club'.

"Eu estava achando muito chato cobrir a Seleção Brasileira e sou um cara que gosta de fazer as coisas 'amarradão', com vontade, com tesão, com 100% de empenho. Minha primeira cobertura da Seleção foi em 1989 e a última foi em 2019, por isso achei que seria o momento ideal, 30 anos fazendo essa cobertura. Fui conversando com o pessoal da Globo e combinamos que eu ganharia menos e também trabalharia menos, fazendo aquelas matérias especiais, que gosto muito de fazer", disse Tino Marcos, que completou:

"Só que pouco depois disso veio a pandemia, que acabou antecipando as coisas. Resolvi encerrar esse capítulo justamente para abrir a perspectiva para outras possibilidades e estou super feliz com o resultado da decisão, porque trabalhar menos era o que eu queria, poder ficar mais com a minha família, algo que tive que abdicar um pouco ao longo da carreira", finalizou o jornalista.