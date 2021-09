Time da Romênia entra em campo com cachorros abandonados no colo para incentivar adoção

O Dinamo Bucareste perdeu o clássico contra o Steaua Bucareste por 6 a 0 pelo Campeonato Romeno mas encantou a web com uma campanha promovendo a adoção de cachorros abandonados. Os atletas do clube entraram em campo carregando cães de um abrigo da cidade no colo.

De acordo com o portal Metrópoles, a ação é iniciativa da Federação Romena de Futebol e ficou conhecida como "encha o vazio da sua vida". Os ateltas que competem no Campeonato irão entrar com cachorros abandonados até o fim do torneio.

Os animais moram no abrigo Branesti e usavam bandanas com seus nomes para que os torcedores e espectadores pudessem adotar o cachorro que mais os agradassem.

No Campeonato Romeno, o Dinamo Bucareste ocupa a 14ª colocação e está dentro da zona dos play-offs de rebaixamento.