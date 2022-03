Time amador de Ananindeua promove rifa para custear viagem à torneio no Mato-Grosso; veja

Jogadores do Comercial Esporte Clube, time do município de Ananindeua, cujo projeto social voltado ao esporte se chama 'Criança Hoje, Cidadão Amanhã', estão promovendo um sorteio através da loterial federal, para arrecadar dinheiro que será revertido no pagamento dos custos de viagem dos atletas, que disputam entre os dias 17 e 23 julho, a 1ª Copa Nacional Tangará.

De acordo com o Comercial, o torneio reunirá representantes de vários clubes do país, para avaliar os jogadores de destaque. Um dos atletas que está relacionado para o torneio é o zagueiro Breno, da categoria sub-17. Através das redes sociais, o jogador anunciou a rifa, onde espera arrecadar recursos que possam custear o valor da passagem, em torno de R$ 800,00. O sorteio será realizado no próximo dia 23 de abril.