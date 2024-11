Tijuana x Cruz Azul: veja as escalações e o horário do jogo pela Liga MX

Tijuana x Cruz Azul disputam hoje, quinta-feira (28/11), as quartas de final da apertura da Liga MX. O jogo ocorre às 00h10 (horário de Brasília), no Estádio Caliente, em Tijuana, México. Confira o horário e as escalações:

Onde assistir Tijuana x Cruz Azul?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Ao final da fase normal da Apertura, Tijuana ficou em 7° lugar e acumulou 8 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 24 gols marcados e 25 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já o Cruz Azul liderou a fase anterior e somou 13 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 39 gols marcados e 12 gols sofridos. A equipe permaneceu invicta durante as últimas 9 rodadas dessa fase da competição.

Tijuana x Cruz Azul: prováveis escalações

Tijuana: Toño Rodríguez; Unai Bilbao, Kevin Balanta, Diego Barbosa, Fernando Mónarrez; Iván Tona, Christian Rivera, Aarón Mejía; Efraín Álvarez, Raúl Zúñiga, Kevin Castañeda.

Cruz Azul: Kevin Mier; Gonzalo Piovi, Erik Lira, Willer Ditta; Charly Rodríguez, Luis Romo, Lorenzo Faravelli, Jorge Sánchez, Carlos Rotondi; Ángel Sepúlveda, Giorgos Giakoumakis.

FICHA TÉCNICA

Tijuana x Cruz Azul

Liga MX

Local: Estádio Caliente, em Tijuana, México

Data/Horário: 28 de novembro de 2024, 00h10