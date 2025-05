Tigre x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelo Campeonato Argentino

Tigre x Boca Juniors disputam hoje, domingo (05/05), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo inicia às 18h (horário de Brasília), no Estádio José Dellagiovanna, em Victoria, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tigre x Boca Juniors ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Tigre é o 6° colocado do Grupo A do Campeonato Argentino e soma 8 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 17 gols marcados e 11 gols sofridos.

Já o Boca Juniors é o vice-líder do mesmo grupo e acumula 10 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 23 gols marcados e 10 gols sofridos.

Tigre x Boca Juniors: prováveis escalações

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Joaquín Laso, Nehuen Paz, Nahuel Benegas; Jabes Saralegui, Lorenzo Scipioni, Sebastián Medina; Santiago González; Ignacio Russo e Blas Armoa. Técnico: Diego Dabove.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Alan Velasco, Carlos Palacios; Miguel Merentiel. Técnico: Fernando Gago.

FICHA TÉCNICA

Tigre x Boca Juniors

Campeonato Argentino

Local: Estádio José Dellagiovanna, em Victoria, Argentina

Data/Horário: 04 de maio de 2025, 18h