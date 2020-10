Thomas Tuchel confirma que Neymar só volta de lesão após a Data-Fifa

Más notícias para o torcedor do PSG e para a Seleção Brasileira. Nesta sexta-feira, o técnico do clube francês, Thomas Tuchel, confirmou que o atacante Neymar Jr. não estará disponível nos próximos jogos da equipe. Em entrevista coletiva antes do jogo contra o Nantes, o alemão falou sobre seus desfalques.

- Di María está suspenso. Icardi, Paredes, Draxler, Verratti e Neymar estão ausentes. Neymar deve retornar após o intervalo internacional. Deve ser mais rápido para Leo (Paredes) e Mauro (Icardi), mas para a volta aos treinos apenas. Corremos riscos com alguns jogadores, é complicado conseguir 100% deles agora, mas tentamos ser cuidadosos - disse Tuchel.

Neymar se machucou na última quarta-feira, em partida do PSG contra o Istambul Basaksehir, pela Liga dos Campeões, e deixou o campo no primeiro tempo. Para Tuchel, o jogador só volta aos gramados após a Data-Fifa, entre 13 e 17 de novembro.

- Honestamente, eu acho que não é possível ele jogar (com a Seleção). Se ele jogar quer dizer que ele não tem lesão, mas é uma mensagem ruim porque ele está machucado. A informação que eu tenho é que ele volta depois da pausa.

Desta forma, Neymar deverá ser cortado da lista de convocados por Tite para a disputa das Eliminatórias. Pedro e Bruno Henrique, do Flamengo, estão na lista de suplentes do técnico da Seleção Brasileira e figuram como os favoritos à vaga.