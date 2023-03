Terceira fase da Pré-Libertadores: veja contra quem e quando Fortaleza e Atlético-MG jogam

A terceira fase da pré-Libertadores, última antes da fase de grupos, teve seus confrontos definidos nesta sexta-feira, 3 de março. Atlético-MG e Fortaleza são os times brasileiros que buscam a classificação.

VEJA MAIS

Os confrontos da última etapa começam na próxima terça-feira, 7 de março, e se encerram no próximo dia 16 de março. Ao todo, quatro jogos definem os últimos clubes que irão participar da fase de grupos da competição.

Quais os jogos da terceira fase da pré-Libertadores?

Atlético-MG x Millonarios (COL);

x Millonarios (COL); Sporting Cristal (PER) x Huracán (ARG);

Fortaleza x Cerro Porteño (PAR);

x Cerro Porteño (PAR); Independiente Medellín (COL) x Magallanes (CHI).

Quando o Fortaleza joga pela Libertadores?

O Fortaleza vai enfrentar o Cerro Porteño, do Paraguai, nas seguintes datas:

9 de março - Fortaleza x Cerro Porteño, na Arena Castelão;

- Fortaleza x Cerro Porteño, na Arena Castelão; 16 de março - Cerro Porteño x Fortaleza, no estádio General Pablo Rojas.

Quando o Atlético-MG joga pela Libertadores?

O Atlético-MG vai jogar contra o Millonarios, da Colômbia, em busca da classificação para a fase de grupos da Libertadores. Veja as datas:

8 de março - Millonarios x Atlético-MG, em Bogotá, na Colômbia;

- Millonarios x Atlético-MG, em Bogotá, na Colômbia; 15 de março - Atlético-MG x Millonarios, em Belo Horizonte (MG).

Quando vai ser o sorteio da fase de grupos da Libertadores?

Após o encerramento dos confrontos, com os clubes classificados definidos, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) irá realizar o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores. As últimas equipes a se classificarem para a competição farão parte do pote 4 do sorteio, que será realizado no dia 22 de março.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)