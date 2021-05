Narrador Téo José critica 'gourmetização' do futebol: 'É uma coisa que me irrita'

Narrador do SBT, Téo José opinou em papo com o 'Uol Esportes' sobre a 'gourmetização' do futebol com a entrada de novos termos como 'box to box' e 'jogo reativo', o que na opinião dele acaba complicando algo que é muito simples, que é o futebol.

- Esse futebolês atual. Fico irritado quando estou vendo um jogo e se fala, ou quando usam numa discussão: box to box, amplitude, entrelinhas, quebrar as linhas, jogo reativo, jogo de posição, jogo reativo... Jogo reativo é o time que busca o gol sempre! - disse.

- Esses termos novos devem ser muito usados nos cursos que os treinadores estão fazendo na CBF. E eu realmente não entendo. Acho que futebol é muito simples. Gourmetizaram o futebol. Eu acho engraçado, mas é uma coisa que me irrita - acrescentou.

Téo José assumiu o posto de principal narrador do SBT em 2020 após deixar o 'Fox Sports'. Atualmente ele narra jogos da Libertadores e estará à frente também das novas modalidades adquiridas pela emissora de Silvio Santos mais recentemente, como a Copa América e a Champions League.