Tensão entre Neto e Denilson escancara rivalidade interna na Band, revela portal

Após Neto e Denilson trocarem farpas ao longo da semana por uma festa do Palmeiras que gerou algomeração, em São Paulo, a Band vê dois de seus grandes programas esportivos deixarem a rivalidade dos bastidores ficar transparente na televisão, de acordo com o Uol. A treta entre os ex-atletas escancara um desentendimento maior do que as preocupações com a celebração alviverde.

Neto e Denilson são "parceiros" de emissora: na parte da manhã, o "Jogo Aberto" abre o noticiário esportivo no canal, que é seguido pelo "Donos da Bola", de Neto - exibido apenas para São Paulo enquanto o antecessor é destaque pelo Brasil. Embora os dois não tenham citado nomes em suas falas, o portal revela que o desentendimento envolve mudanças internas e "preferências".

- Teve gente aqui na Band que falou que é hipocrisia da nossa parte falar da festa do Palmeiras. Mas não é da festa, e sim da aglomeração de 250 pessoas. O título da Libertadores tem que ser comemorado com 17 milhões de pessoas quando puder. Hipocrisia é ter mil pessoas na praia, 800 festas clandestinas de Carnaval. (...) Hipocrisia é querer fazer média falando que é hipocrisia - falou Neto, nesta semana.

O assunto teria tomado conta dos corredores da Band. O primeiro aspecto levantado pelo portal é que Neto teria menos tempo e espaço dentro das edições para reportagens e criação de arte em seu programa. Enquanto o "Jogo Aberto" ganha prioridade nas matérias por ser gravado para todo o Brasil, a atração de Neto teria mais dificuldades e, por isso, dependeria mais da opinião dos comentaristas.

Além disso, quando Neto assume o "Donos da Bola", se firmando em 2012, não há mais encontro entre os programas ao vivo. Ou seja, o que antes era feito em uma tela promovendo os dois times, hoje não é mais cogitado. Inclusive, o portal diz que as equipes de bastidores sequer são divididas.

A separação ocorre sendo "quem trabalha em um programa, não trabalha no outro. O mesmo ocorre com os comentaristas. O caso de Edilson Capetinha entra na mesma situação: com problemas com Velloso, ele deixou Neto e entrou para o time de Denilson.

Outra disputa que poderia chamar a atenção é quanto a repercussão que as atrações fazem na televisão. No entanto, quando o assunto é audiência, os programas da Band ficam na mesma linha - entre 3 e 4 pontos no Ibope.