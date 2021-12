Técnico Tuchel responde a Lukaku e clima no Chelsea começa a ficar tenso

Thomas Tuchel, comandante do Chelsea, não gostou da entrevista de Lukaku em que o centroavante belga admitiu não estar feliz no clube inglês e citar o sistema de jogo do técnico alemão para não ter o mesmo rendimento que vinha tendo na Inter de Milão.

- É claro que nós não gostamos. Isso traz barulho onde não é necessário e não ajuda. Nós precisamos de um ambiente calmo e focado. Não queremos fazer mais com isso do que realmente é. É fácil tirar linhas do contexto, escrever manchetes e depois perceber que não é tão ruim e não foi o que ele quis dizer - disse Tuchel em coletiva.

O alemão afirmou que não sente que Lukaku esteja infeliz na Inglaterra, mas garantiu que o clube irá conversar com o atacante sobre o caso.

- Eu não o sinto infeliz. Se você me perguntasse ontem de manhã, eu diria que sinto exatamente o oposto e esse é o motivo da minha surpresa. Temos que tirar um tempo para tentar entender o que está acontecendo, pois não é o que reflete no dia a dia de trabalho, atitude e comportamento que Lukaku demonstra. Nós vamos (conversar com ele) internamente - garantiu o técnico.

O Chelsea não vive um grande momento na Premier League após conquistar apenas uma vitória nos últimos quatro jogos do torneio. Por outro lado, Lukaku também não vive uma grande fase tendo marcado apenas sete gols em 18 partidas disputadas.