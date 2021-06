Técnico Mazola Jr fecha com possível adversário do Paysandu na Série C

Após passagem pelo Remo e Vitória-BA em 2020, o técnico Mazola Jr volta a trabalhar na Série C. O treinador fechou com o Ituano-SP, clube que já comandou em 2009 e 2010, no início da carreira.

Mazola chega ao clube paulista para o lugar de Vinícius Bergantin, que deixou a equipe rubro-negra. O Ituano é o lanterna do grupo B da Terceira Divisão com duas derrotas em dois jogos e o novo comandante chega com contrato até o final da Série C.

O treinador teve duas passagens em Belém. A primeira foi em 2014, pelo Paysandu, onde conquistou o acesso para a Série B. Em 2020 Mazola retornou ao Pará, dessa vez para comandar o Remo na Série C, mas acabou sendo dispensado pelo clube azulino, após 16 partidas entre Parazão e Terceira Divisão, com sete vitórias, seis empates e três derrotas.