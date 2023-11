Técnico Lúcio Flávio é demitido do Botafogo e se despede nas redes sociais: ‘Vão na fé’

Lúcio Flávio Santos não é mais técnico do Botafogo. O clube carioca comunicou que a decisão partiu de John Textor, dono da SAF, nesta terça-feira (14). O agora ex-técnico se despediu da equipe nas redes sociais e desejou sucesso na reta final do Brasileirão.

“Essa é uma imagem que acontece apenas quando uma equipe é campeã! Jogadores, staff, comissão e direção. Que essa última caminhada possa coroar o trabalho de vocês. Vão na fé, no trabalho e na humildade. Obrigado, Botafogo! Tua estrela solitária te conduz”, escreveu.

Tiago Nunes, que desembarcou no Rio de Janeiro na última segunda-feira (13), assume a reta final do Brasileirão com a equipe.

O anúncio da demissão de Lúcio Flávio foi divulgado em nota pelo clube. “O Botafogo informa que, por decisão de John Textor e do Departamento de Futebol, Lúcio Flávio deixa o cargo de auxiliar técnico permanente. O Clube destaca o profissionalismo, comprometimento e caráter no período em que representou nossas cores no comando da equipe Sub-23 e no desafio como técnico interino da equipe profissional. O Botafogo agradece o profissional e deseja sucesso na sequência da carreira”, diz a nota.

O ex-técnico já teria se despedido do elenco por mensagem, já que o grupo estava de folga. A atuação de Lúcio Flávio começou com uma boa arrancada, que decaiu ao longo do campeonato, emendando uma sequência de tropeços, deixando o time após sete jogos, com duas vitórias, quatro derrotas e um empate.