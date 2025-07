Ferroviária x Defensa y Justicia: onde assistir e escalações do jogo hoje (06/07) pela Vitória Cup

Desportiva x Defensa y Justicia disputam hoje, domingo (06/07), a Vitória Cup. O jogo inicia às 10h (horário de Brasília), no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica (ES). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Desportiva Ferroviária-ES x Defensa y Justicia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Brasil, SporTV, Premiere e pelos canais Arquibancada Digital, Itatiaia Esporte e Canal GOAT, no Youtube, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, Desportiva empatou com Real Noroeste por 1 a 1, venceu Vilavelhense duas vezes por 4 a 1 e 2 a 1, empatou com Rio Branco por 2 a 2 e perdeu para essa mesma equipe por 1 a 0.

Já Defensa y Justicia perdeu para Independiente Rivadavia por 3 a 2, empatou com Vitória-BA por 1 a 1, empatou com a Universidad Católica (EQU) pelo mesmo placar, perdeu para Newell's Old Boys por 2 a 0 e foi superado pelo Cerro Largo por 2 a 1.

Desportiva Ferroviária ES x Defensa y Justicia: prováveis escalações

Ferroviária: Allan Camilatto, Lucas Barboza, Weslen, Gabriel Santos, Pedro Botelho, Mariano, João Paulo, Kayke, Vitinho, Vinicius Baiano, João Guilherme.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna, Tobías Rubio, Rafael Delgado, Lucas Ferreira, Alexis Soto, Valentín Larralde, Lucas González, Kevin Gutiérrez, Uriel La Roza, Abiel Osorio, Gaston Togni.

FICHA TÉCNICA

Desportiva Ferroviária (ES) x Defensa y Justicia

Vitória Cup

Local: Estádio Engenheiro Alencar Araripe, em Cariacica (ES)

Data/Horário: 06 de julho de 2025, 10h