Tuna Luso encara o Manaus fora de casa e pode garantir classificação antecipada na Série D

A Tuna Luso entra em campo neste domingo (6) com um objetivo claro: garantir, com antecedência, uma vaga na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A Águia Guerreira enfrenta o Manaus-AM, às 17h30, no estádio Carlos Zamith, pela 11ª rodada do Grupo A2, e pode selar a classificação em caso de vitória – desde que conte também com uma combinação de resultados.

Líder da chave com 21 pontos, a equipe paraense precisa abrir pelo menos 10 pontos de vantagem sobre o 5º colocado para assegurar matematicamente a vaga no mata-mata. O Manaus, atual quinto lugar, soma 13 pontos e está oito atrás da Tuna. Se a Lusa vencer, sobe a diferença para 11. Mas há um outro fator na equação: o Trem-AP, que ocupa o 6º lugar com 12 pontos e enfrenta o lanterna Humaitá-AC, às 20h, também no domingo. Se o time amapaense vencer, pode ultrapassar o Manaus e manter a distância em 9 pontos, o que adiaria a classificação da Gloriosa.

Embalada e invicta há oito jogos

O momento é favorável à Tuna. Sob o comando de Ignácio Neto, a equipe não perde há oito rodadas. A última derrota foi em 3 de maio, justamente para o Manauara-AM, fora de casa. De lá pra cá, a Tuna emendou uma sequência sólida, subiu na tabela e assumiu a liderança. Nos dois compromissos mais recentes, venceu Águia de Marabá e Independência-AC, ambos no estádio do Souza.

O Manaus, por outro lado, atravessa fase ruim. Após um bom início de competição, o Gavião do Norte perdeu fôlego e saiu do G-4 no último fim de semana. O time amazonense não vence há três jogos e tenta reencontrar o caminho das vitórias para seguir vivo na briga pela classificação.

Reforços à vista

A Tuna pode ter novidades em campo. Durante a semana, o clube anunciou o retorno do volante Germano, destaque da equipe no Parazão 2024, e a chegada do atacante Emerson Nike, de 33 anos. Ambos aguardam regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para estarem à disposição no domingo.