Botafogo está próximo de fechar com o técnico Tiago Nunes, do Sporting Cristal

O Botafogo já definiu quem será o próximo técnico da temporada. O acordo com Thiago Nunes está praticamente fechado e o treinador brasileiro, que atualmente trabalha no Sporting Cristal, pode desembarcar na capital carioca nos próximos dias, com a missão de agarrar o título do Brasileirão, que até o momento está mais próximo do Fogão.

Com uma "tacada só", o clube deve aproveitá-lo para a temporada de 2024, conforme as expectativas da direção alvinegra. Inicialmente a ideia era trazer Tiago como uma espécie de "bombeiro" para as últimas partidas do Brasileirão, mas a boa reputação profissional levou o clube a considerar a continuidade.

O atual treinador, Lúcio Flávio, está sob pressão, seja da torcida ou da diretoria, por conta dos resultados negativos. O time não vence há cinco jogos, sendo derrotado nos últimos quatro confrontos. Existe a possibilidade dele não ser desligado do clube, mas, sim, retornar ao comando do time B, formado por jogadores do sub-23. Entretanto, é possível que permaneça no comando técnico contra o Bragantino no próximo domingo, às 16 horas, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Nabi Abi Chedid.

Este ano, Nunes conseguiu 22 vitórias, 18 empates e sete derrotas sob o comando do time peruano que encerrou o certame nacional na 4ª posição. Pela Libertadores, o time foi o 3º do grupo D, atrás de Fluminense e River Plate. Já na Sul-Americana, os peruanos foram eliminados pelo Emelec, na segunda fase.