Técnico do São Paulo sub-20, Alex recusa convite de Jorge Jesus para ser auxiliar no Fenerbahçe

O ex-jogador da Seleção Brasileira e atual técnico do Sub-20 do São Paulo, Alex recusou a proposta de Jorge Jesus para ser auxiliar do treinador do Fenerbahçe, da Turquia. A informação foi publicada incialmente pelo jornal 'Record', de Portugal.

Segundo apurado pela reportagem, Alex pretende terminar essa temporada trabalhando no São Paulo, para então, procurar uma equipe profissional para dirigir a partir de 2023.

Nas redes sociais, Alex, que é ídolo do Fenerbahçe-TUR, onde atuou de 2004 a 2012, desejou sorte a Jorge Jesus no comando da equipe europeia.