Técnico da Tuna vira a página sobre derrota na estreia: 'Agora é pensar no Juventude de Samas', diz

Depois de amargar uma derrota por 3 a 1 na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro, o técnico da Tuna Luso, Emerson Almeida, fez uma avaliação positiva sobre seus comandados. Embora o placar tenha sido desfavorável, o comandante elogiou a postura do elenco, que, segundo ele, deixou o resultado escapar por conta de pequenos erros de finalização, que podem ser corrigidos nas próximas partidas.

Mesmo jogando fora de casa, a Tuna foi mais aguerrida e se lançou com maior frequência ao ataque, até abrir o placar, no início da segunda etapa, através de Lukinha. O bom desempenho do time parou por aí e a partir do gol, o adversário deixou a Tuna em apuros. "Fizemos um bom primeiro tempo, tivemos maior volume de jogo, mais consistente, mas infelizmente não conseguimos criar oportunidades efetivas”, avalia.

“Na etapa final conseguimos encontrar o gol logo no início, baixamos o bloco de marcação, trouxemos o adversário para cima. Na transição e a partir de alguns erros de tomada de decisão, que poderíamos usar para matar o jogo, não o fizemos”, observa. A partir dos

21, Jheimy driblou dois marcadores da Tuna antes do empate. Dez minutos depois foi a vez de Veraldo marcar o segundo, e Debu, aos 38, decretar a vitória do Tocantinópolis.

“Acabamos sofrendo a virada e as oportunidades que não concluímos, infelizmente a bola pune. Agora é virar a página e pensar no Juventude de Samas, no domingo”, resume. O próximo compromisso pela Série D no domingo (24), contra o Juventude Samas, às 15h, no estádio do Souza, em Belém.