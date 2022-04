Com gols de ex-jogadores da dupla Re-Pa, Tuna perde de virada na estreia da Série D

A Tuna perdeu para o Tocantinópolis-TO por 3 a 1 neste domingo (17) pela primeira rodada da Série D 2022. A Águia Guerreira até saiu na frente, com Lukinha. No entanto, a equipe paraense tomou a virada com gols de Jheimy, Veraldo e Debu.

Veraldo e Debu, inclusive, são jogadores conhecidos pela Tuna. Ambos já disputaram o Campeonato Paraense pela dupla Re-Pa. Debu jogou no Paysandu em 2020 e Veraldo disputou o Parazão pelo Remo neste ano, em 2022.

O jogo

No primeiro tempo, a Tuna começou melhor na partida. No entanto, as coisas começaram a mudar por volta dos 30 minutos da etapa final. Aos 32, Thiago Bagagem arriscou para o gol e obrigou Victor Lube a fazer grande defesa. A Tuna conseguiu responder, com Paulo Rangel aos 42, mas não chegou ao gol.

Na segunda etapa, o bom desempenho tunante foi recompensado. Aos 4 minutos, Lukinha abriu o placar aproveitando passe de Paulo Rangel. No entanto, a partir dos 15 minutos, a Águia perdeu rendimento e o Tocantinópolis passou a mandar no jogo.

As coisas passaram a melhorar para equipe do Tocantins quando Jheimy, Veraldo e Debu saíram do banco. O trio, inclusive, foi responsável pela virada no placar. Aos 21, Jheimy dribla dois marcadores e empata. Dez minutos depois é a vez de Veraldo marcar o segundo, aproveitando jogada de Chico Bala. Já aos 38, Debu finaliza boa jogada do meio de campo do Tocantinópolis e fecha o placar.

A Tuna volta a campo pela Série D no domingo (24), contra o Juventude Samas, às 15h, no estádio do Souza, em Belém. No mesmo dia, o Tocantinópolis viaja para enfrentar o Fluminense-PI, às 16h, no estádio Lindolfo Monteiro.