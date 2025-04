Talleres x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (02/04) pela Libertadores

Talleres x São Paulo disputam hoje, quarta-feira (02/04), a primeira rodada da Copa Libertadores da América 2025. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Talleres x São Paulo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, pela Copa Argentina e Campeonato Argentino, o Talleres empatou com o Belgrano por 1 a 1, venceu o Deportivo Armenio nos pênaltis e acumulou três empates sem gols, com Rosario Central, Sarmiento e Godoy Cruz.

Já o São Paulo passou por uma derrota de 2 a 1 para a Ponte Preta, uma vitória de 3 a 1 sobre o São Bernardo, outra de 1 a 0 contra o Novorizontino, uma derrota de 1 a 0 para o Palmeiras e um empate sem gols com o Sport Recife.

Talleres x São Paulo: prováveis escalações

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Carlos Portillo, Santiago Fernández e Blas Riveros; Ortegoza e Portilla; Matías Galarza Fonda, Rubén Botta e Rick; Bustos (Girotti). Técnico: Alexander Medina.

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Luiz Gustavo, Oscar (Marcos Antônio) e Alisson; Luciano, Ferreira e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

FICHA TÉCNICA

Talleres x São Paulo

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina

Data/Horário: 02 de abril de 2025, 21h30