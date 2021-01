Futebol: com apenas 17 anos, Monica Maia ganha contrato com clube de projeção nacional

Monica Baía, 17 anos, talento paraense de futebol feminino, segue em busca de voos mais altos. A jovem atleta vai participar do Campeonato Brasileiro Feminino sub-18 pelo Iranduba- AM, clube de maior projeção nortista no futebol feminino brasileiro.

Baía joga futebol de campo e salão desde os 12 anos, sendo que aos 16 já estava disputando competição nacional pelo Pinheirense, clube que o revelou. No ano de 2019, disputou o Parazão Feminino pela Tuna.

Na temporada de 2020, esteve no elenco da Esmac no futsal e campo. Surgiu a oportunidade de aparecer num time visto como um dos melhores do país, e já viajou.

Izabel Luna, coordenadora de futebol feminino do Pinheirense, comentou. “A ‘menina’ tem futuro. Esse convite veio na hora certa. O campeonato brasileiro sub-18 é vitrine e tomara que ela apareça bem, pois futebol tem de sobra”, destacou.