Taison pede desculpas por 'erro' em derrota do Inter na Série A

Na noite de sábado, o Internacional visitou o Atlético-MG e acabou derrotado por 1 a 0, placar que encerrou uma série de oito partidas sem derrotas do Colorado.

Um dos ‘vilões’ do revés foi o atacante Taison, que participou bem do jogo coletivo na etapa inicial, mas pecou no famoso ‘passe final’.

No segundo tempo, o camisa 10 teve a chance de colocar Edenílson na cara do gol e errou a sua tomada de decisão.

Após o confronto, Taison assumiu a responsabilidade e citou o que ocorreu na hora da jogada.: ‘Às vezes uma decisão errada pode te custar uma partida! Hoje sim eu fiz a escolha errada! Bola pra frente que isso continua!’, escreveu na rede social.