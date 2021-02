Tabela do primeiro turno do Campeonato Paraense é divulgada; Remo e Paysandu estreiam em casa

A Federação Paraense de Futebol divulgou a tabela detalhada do primeiro turno do Campeonato Paraense 2021, com início para domingo (28). O Paysandu enfrenta o Castanhal, domingo (28), às 9h30, na Curuzu. Já o Remo, entra em campo na segunda-feira (1), contra o Gavião, às 19h, no Baenão. Porém, essa partida pode ser adiada caso o Leão chegue à final da Copa Verde. O único clássico Re-Pa será disputado no dia 21/3, às 17h, na Curuzu.

Até o momento somente os estádios Baenão e Curuzu estão liberados para receber partidas, os demais estádios estão no aguardo da liberação dos laudos de segurança.

A FPF alterou o formato de disputa. Serão chaves com quatro equipes cada. Atual campeão, o Paysandu está no grupo A, juntamente com Bragantino, Gavião Kyikatejê e Itupiranga. O Clube do Remo compõe o grupo B com Carajás, Tapajós e Tuna Luso. No grupo C, estão Águia, Castanhal, Independente e Paragominas.

Veja tabela detalhada:

1º Turno

1ª Rodada

Domingo (28)

Carajás x Bragantino; às 9h30; Sem local definido

Paysandu x Castanhal; às 9h30; Curuzu

Águia x Tuna; às 16h; Sem local definido

Independente x Tapajos; às 16h; Sem local definido

Itupiranga x Paragominas; às 16h; Sem local definido

Segunda-feira (1/3)

Remo x Gavião; às 19h; Baenão (Partida poderá ser adiada)

2ª Rodada

Quinta-feira (4/3)

Paragominas x Paysandu; às 19h; Sem local definido

Sexta-feira (5/3)

Bragantino x Remo; às 15h; Sem local definido

Castanhal x Itupiranga; às 16h; Sem local definido

Sábado (6/3)

Tuna x Independente; às 9h30; Sem local definido

Gavião x Carajas; às 16h; Sem local definido

Domingo (7/3)

Tapajós x Águia; às 16h; Sem local definido

3º Rodada

Sábado (13/3)

Carajás x Paysandu; às 9h30; Sem Local definido

Castanhal x Tuna; às 16h; Sem local definido

Domingo (14/3)

Bragantino x Águia; às 15h30; Sem local definido

Remo x Itupiranga; às 16h; Baenão

Paragominas x Tapajós; às 16h; Sem local definido

Gavião x Independente; às 16h; Sem local definido

4ª Rodada

Sábado (20/3)

Tuna x Paragominas; às 9h30; Sem local definido

Tapajós x Castanhal; às 13h30; Sem local definido

Independe x Bragantino; às 16h; Sem local definido

Águia x Gavião; às 16h; Sem local definido

Domingo (21/3)

Itupiranga x Carajás; às 16h; Sem local definido

Paysandu x Remo; às 17h, Curuzu

