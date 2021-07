Suposto novo terceiro uniforme do Flamengo vaza na internet; veja imagens

O Flamengo está em preparativos derradeiros para a divulgação da nova terceira camisa de jogo, que deve ter o predomínio da cor preta e detalhes em dourado e vermelho. Neste sábado, o site "Footy Headlines" creditou o "Coluna do Fla" em relação à notícia em primeira mão e postou o suposto uniforme com imagens abastecidas de mais detalhes.

A previsão é que as vendas da camisa iniciem em meados de agosto. O valor será de R$ 279,99, padrão dos lançamentos dessa estirpe. Veja imagens:

Suposto novo Manto 3 (Foto: Reprodução / Footy Headlines)

Procurado pela nossa reportagem, um representante do setor comercial do Flamengo não confirmou o modelo do site estrangeiro, mas assegurou que a camisa será predominante preta com detalhes em dourado.