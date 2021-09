Suposta terceira camisa do São Paulo vaza na internet; veja fotos

O suposto modelo da nova terceira camisa do São Paulo para a temporada tem repercutido bastante na internet. Imagens vazadas apontam para uma camisa com três faixas grossas horizontais, uma vermelha, na altura do peito, uma branca logo abaixo e uma preta na parte inferior da camisa.

Supostamente produzido pela Adidas, o modelo rodou as redes sociais e rendeu elogios e críticas dos torcedores. A possível nova camisa traz as cores do time de uma maneira diferente e já parece ter um prazo para ser anunciada.

Veja as fotos

Suposta camisa do São Paulo Reprodução/ Twitter @spfc_mais Reprodução/ Twitter @spfc_mais Reprodução/ Twitter @spfc_mais

Segundo o perfil Central Tri-Mundial, a loja São Paulo Mania do Alphashopping teria afirmado que o lançamento da camisa está marcado para a próxima sexta-feira (10).