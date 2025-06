Sundowns x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/06) pelo Mundial de Clubes

Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund disputam hoje, sábado (21/06), a 2° rodada do Mundial de Clubes. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati, Ohio, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sundowns x Borussia Dortmund ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025, Sundowns venceu Ulsan HD por 1 a 0, enquanto Borussia empatou sem gols com o Fluminense.

VEJA MAIS

Sundowns x Borussia: prováveis escalações

Sundowns: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Keanu Cupido, Kekana e Khuliso Mudau; Marcelo Allende e Teboho Mokoena; Themba Zwane, Arthur Sales e Lucas Ribeiro; Iqraam Rayners. Técnico: Miguel Cardoso.

Borussia: Gregor Kobel; Svensson, Ramy Bensebaini, Waldemar Anton e Niklas Sule; Julian Ryerson, Gross e Felix Nmecha; Julian Brandt e Karim Adeyemi; Serhou Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

FICHA TÉCNICA

Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: TQL Stadium, em Cincinnati, Ohio, EUA

Data/Horário: 21 de junho de 2025, 13h