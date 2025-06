Gramado do Mangueirão tem problemas antes do clássico Re-Pa

O gramado do estádio Mangueirão, palco do clássico entre Remo e Paysandu, válido pela 13ª rodada da Série B, está bastante prejudicado. De acordo com o repórter Felipe Campos, da Liberal+, vários trechos do campo de jogo estão danificados.

Segundo Felipe, o lado do campo próximo ao conjunto residencial Natália Lins é o mais prejudicado. É nesta parte do gramado, inclusive, que são montados os palcos dos shows de grande porte que o estádio recebe.

Remo e Paysandu se enfrentam a partir das 18h30. As equipes vivem momentos distintos na tabela. Enquanto o Leão busca uma vaga no G-4 da competição, o Papão luta para sair da última posição do campeonato.