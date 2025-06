Portões do Mangueirão estão abertos para o Re-Pa

Os portões do estádio Mangueirão estão abertos para o clássico Re-Pa. A administração do estádio Mangueirão abriu os portões do estádio para ao clássico Re-Pa da Série B do Brasileirão. Uma grande fila de carros é registrada nas avenidas Augusto Montenegro e Transmangueirão, que dão acesso ao Olímpico do Pará.

Remo e Paysandu se enfrentam a partir das 18h30. As equipes vivem momentos distintos na tabela. Enquanto o Leão busca uma vaga no G-4 da competição, o Papão luta para sair da última posição do campeonato.