Remo e Paysandu estão escalados para o Re-Pa 779, válido pela Série B do Brasileirão

Remo e Paysandu estão escalados para o clássico Re-Pa 779, válido pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão. Ambas as equipes terão mudanças em relação aos últimos compromissos pela Segundona, na semana passada.

A equipe bicolor terá uma formação arrojada para enfrentar o maior rival: Claudinei Oliveira aposta num quarteto ofensivo formado por Benitez, Rossi, Garcez e Marlon.

No setor defensivo, havia a expectativa da estreia de Thiago Heleno, zagueiro experiente recém-contratado, mas Claudinei Oliveira manterá a formação defensiva que atuou contra o Botafogo-SP.

No Remo, António Oliveira preferiu manter a base usada por Flávio Garcia, apenas substituiu Caio Vinícius (lesionado) e Reynaldo (suspenso), por Luan Freitas e Camutanga, respectivamente. No banco a novidade é o retorno do meia Jaderson, que volta a ser relacionado após se recuperar de uma concussão cerebral.