Fluminense x Ulsan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/06) pelo Mundial de Clubes

Fluminense x Ulsan HD disputam hoje, sábado (21/06), a 2° rodada do Mundial de Clubes. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Ulsan Hyundai ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pelo GE, pela Globoplay, pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025, Ulsan HD perdeu para Sundowns por 1 a 0, enquanto o Fluminense empatou sem gols com o Borussia Dortmund.

Fluminense x Ulsan HD: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva (Ignácio), Freytes, Gabriel Fuentes (Renê); Martinelli, Hércules, Ganso (Nonato), Jhon Arias, Germán Cano, Serna (Keno ou Canobbio). Técnico: Renato Portaluppi.

Ulsan: Hyeon-woo Jo; Ludwigson, Young-Gwon Kim, Myeong-kwan Seo e Trojak; Jung (Jin Lee), Bojanic (Gyun Lee), Hui-Gyun Lee (Matías Lacava), Seung-Beom Ko e Chung-Yong Lee; Erick Farias. Técnico: Pan-Gon Kim.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Ulsan Hyundai

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, EUA

Data/Horário: 21 de junho de 2025, 19h