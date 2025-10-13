Suécia x Kosovo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/10) pelas eliminatórias da Copa

Suécia x Kosovo disputam hoje, segunda-feira (13/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Ullevi, em Gotemburgo, Suécia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Suécia x Kosovo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, a Suécia passou por um empate de 2 a 2 com a Eslovênia, uma derrota de 2 a 0 para o Kosovo e outra de mesmo placar para a Suíça.

Além de sua vitória de 2 a 0 sobre a Suécia, o Kosovo registrou uma derrota de 4 a 0 para a Suíça e um empate sem gols com a Eslovênia.

Suécia x Kosovo: prováveis escalações

Suécia: Johansson; Lagerbielke, Hien, Gudmundsson; Bernhardsson, Bergvall, Karlstrom, Ayari, Sema; Gyokeres, Isak.

Kosovo: Muric; Vojvoda, Krasniqi, Hajdari, Aliti, Gallapeni; Avdullahu, Rexhbeçaj, Muslja, Rrahmani; Muriqi.

FICHA TÉCNICA

Suécia x Kosovo

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Ullevi, em Gotemburgo, Suécia

Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 15h45