Suárez testa positivo para Covid-19 e não pega o Brasil nas Eliminatórias

O atacante Luis Suárez testou positivo para a Covid-19 e será desfalque para a seleção uruguaia no duelo contra o Brasil, nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A Celeste confirmou a informação através das redes sociais. Além do camisa 9, Rodrigo Munõz e um um funcionário também tiveram a doença confirmada.

- A Associação Uruguaia de Futebol informa que foram realizados exames a todos os membros da Seleção Principal, resultando que os jogadores Luis Suárez, Rodrigo Muñoz e o funcionário Matías Faral deram positivos para a Covid-19, enquanto os demais testes da delegação deram negativo - disse o comunicado.

De acordo com a informação, todos os integrantes mencionados se encontram em bom estado de saúde e já estão isolados dos demais companheiros de seleção.

Suárez treinou normalmente com os demais companheiros nesta segunda-feira antes de saber o resultado do teste. Em fotos divulgadas pela seleção uruguaia, o jogador aparece com outros atletas na atividade e chegou a ir para o gol em treino recreativo.

Suárez em treino do Uruguai nesta segunda-feira (Foto: Divulgação / Seleção do Uruguai)

Vale lembrar que Matías Viña, lateral-esquerdo uruguaio que atua no Palmeiras, testou positivo para a Covid-19 no último domingo e também foi cortado do jogo contra o Brasil.

Além de perder o jogo contra a Seleção Brasileira, Suárez também será desfalque no Atlético de Madrid, que no próximo sábado enfrenta o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol. O jogo marcaria o reencontro do 'Pistolero' com seu ex-clube.