Suárez sobre saída do Barça: 'Me disseram que estava velho'

A saída de Luis Suárez do Barcelona é cada vez mais questionada a cada gol que o uruguaio marca com a camisa do Atlético de Madrid. No entanto, dirigentes culés disseram que o centroavante estava velho e que não tinha mais condições de seguir no clube, segundo contou o próprio atacante em entrevista à revista “France Football”.

- O que realmente me incomodou foi que disseram que eu estava velho e não podia jogar mais em alta competição, estar à altura de uma grande equipe. Eu não seria feliz onde as pessoas não me queriam mais.

> Veja a tabela da La LigaO veterano também comentou sobre o seu momento com a camisa colchonera após a melancólica saída da Catalunha com a chegada do técnico Ronald Koeman.

- O essencial é a mente. É muito importante ser forte na sua cabeça e sentir que há meios para contornar uma situação difícil. Nunca desistir sempre foi uma das minhas características. Este personagem me impulsionou a vir para um time que luta por coisas importantes. Depois de todos esses anos no Barça, queria mostrar que ainda posso ser útil no mais alto nível.

Na atual temporada, Suárez é o artilheiro do Campeonato Espanhol ao lado de Messi, uma vez que ambos possuem 16 gols na competição. No entanto, o uruguaio está na liderança da La Liga com três pontos na frente do Real Madrid e um jogo a menos, enquanto o Barcelona ocupa a 4ª colocação no torneio.