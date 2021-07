Sport x Palmeiras: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações

Em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Sport e Palmeiras se enfrentam neste domingo (04), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ilha do Retiro, em Recife-PE.

Rodada 9 do Brasileirão: saiba os prováveis times titulares e onde assistir

O Verdão está na terceira colocação do torneio nacional com 16 pontos conquistados e vem de uma vitória sobre o Internacional no Beira-Rio. Já o Sport, por sua vez, ocupa a 15ª posição com 6 pontos e na última rodada, empatou com o Santos na Vila Belmiro.

O lateral-direito Patric testou positivo para Covid-19 e ficará afastado do elenco por 10 dias, seguindo os protocolos de isolamento e acompanhado pelo departamento médico do clube. O retorno do atleta está previsto apenas contra o Ceará, pela 13ª rodada do Brasileirão.

As atividades do Palmeiras em preparação para o confronto contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro foram recheadas de novidades. Dudu e Pedrão retornam após empréstimos e seguem cronograma especial para ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. Os atletas, inclusive, já foram liberados pela FIFA para atuarem pelo clube.

Mayke e Rony, desfalques na vitória sobre o Internacional, participam normalmente dos treinos e devem ser relacionados para a partida em Recife. Já o atacante Gabriel Veron, que participou de 45 minutos do jogo-treino de quinta (01) contra o XV de Jaú, cumpriu cronograma no centro de excelência e deve seguir fora.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Sport x PalmeirasData: 04 de Julho de 2021, domingoHorário: 16h (horário de Brasília)Local: Estádio Ilha do Retiro, em Recife-PEÁrbitro: Caio Max Augusto Vieira - AB/RNAssistentes: Jean Marcio dos Santos - AB/RN e Lorival Candido das Flores - AB/RNVAR: Daniel Nobre Bins - AB/RS, Lucio Beiersdorf Flor - AB/RS e Paulo Jorge Alves - CBF/RJ

Transmissão: REDE GLOBO, PREMIERE e TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e pelo SITE.

SPORT: Mailson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino e Júnior Tavares; Marcão, José Welison e Thiago Neves; Neilton, Everaldo e André. Técnico: Umberto Louzer

Desfalques: Patric (Covid-19); Suspensos: Ninguém;Pendurados: André, Trellez, Paulinho Moccelin, Gustavo, Iago Maidana e Rafael Thyere; Voltam de suspensão: Ninguém;

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Renan (Felipe Melo) e Victor Luis; Danilo, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Rony (Breno Lopes), Willian e Deyverson. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Weverton (Seleção Brasileira), Gustavo Gómez (Seleção Paraguaia), Matías Viña (Seleção Uruguaia), Gabriel Veron (transição física);Suspensos: Kuscevic (Vermelho Direto) e Patrick de Paula (3º Amarelo); Pendurados: Abel Ferreira (técnico), Jailson, Breno Lopes, Marcos Rocha e RenanVoltam de suspensão: Ninguém;