Sport x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Nesta sexta-feira, Sport e Flamengo medirão forças na Arena Pernambuco, às 20h, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro pernambucano já está rebaixado para a Série B, portanto, apenas cumpre tabela. Já os cariocas estão na segunda posição, mas com chances remotas de título.

Para o confronto desta noite, o Flamengo terá dez desfalques, sendo sete tidos como titulares. Além de Everton Ribeiro, que está suspenso, o técnico Mauricio Souza não poderá contar com Diego Alves, Isla, Léo Pereira, Filipe Luís, Willian Arão, Piris da Motta Andreas Pereira, Arrascaeta e Gabriel Barbosa (clique aqui e saiba a situação de cada um deles).

Atualmente, o Sport é o vice lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 33 pontos conquistados. Já o Flamengo, como dito acima, é o vice-líder, com 70 pontos na tabela de classificação.

FICHA TÉCNICA

Sport x Flamengo

​

Data/Hora: 03/12, às 20h

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (PE)

Árbitro de vídeo: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

SPORT (Técnico: Gustavo Florentín)

Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; José Welison, Marcão Silva, Gustavo Oliveira e Hernanes; Everton Felipe e Mikael

Suspensos: -

Pendurados: Mailson, Luciano Juba, Ronaldo, Paulinho Moccelin e Tréllez

​Fora: Neilton, João Igor e Thiago Lopes (desfalques), Everaldo e Leandro Barcia (dúvidas)

FLAMENGO (Técnico: Mauricio Souza)

Hugo; Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Ramon (Renê); Thiago Maia, João Gomes, Diego e Vitinho; Bruno Henrique e Pedro.

Suspenso: Everton Ribeiro

​Pendurados: Léo Pereira, Bruno Viana, Gustavo Henrique, Matheuzinho, Renê, Rodinei e Kenedy.

​Fora: Diego Alves, Isla, Léo Pereira, Filipe Luís, Willian Arão, Piris da Motta Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabriel Barbosa.