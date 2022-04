Sport Belém realiza peneira para a categoria sub-20; saiba mais

De olho nas competições do calendário amador do futebol paraense, o Sport Belém realiza na próxima terça-feira, uma super peneirada para escolha de novos atletas que farão parte da categoria sub-20. O trabalho será coordenado pelo ex-jogador e técnico do sub-20, Ney Sorvetão.

Segundo o próprio, a ideia nasceu a partir da necessidade de manter o clube ativo no futebol. "Nós vamos fazer essa peneira, e através do Zé Carlos (dirigente do clube) pegamos o sub-20. Sempre tem alguns craques que estão longe e aparecem. A expectativa é que os jogadores do ano passado saibam e voltem a treinar. Enfim", conta.

Segundo ele, em 2021 os trabalhos foram realizados em Benevides e esse ano Ananindeua foi escolhida para a continuidade do projeto, mirando um calendário de competições da categoria sub-20 e possivelmente a segunda divisão do Campeonato Paraense.

Segundo o técnico, com uma base formada, o Sport Belém pode retomar os trabalhos que tem por objetivo retornar à divisão principal do futebol paraense, onde fez sua última participação em 2012

"O Sport Belém era terceira e quarta força do futebol paraense, mas devido alguns problemas não deixam o clube chegar onde tem que chegar. No entanto, estamos firmes na base, com objetivo de chegar lá", diz, contando com apoio fundamental da garotada. "Eu espero que muita gente compareça. Sempre que isso acontece nós encontramos bons talentos".

Quem quiser participar da peneira pode entrar em contato pelo número: (91) 98131-1340. O valor da inscrição é de R$ 40,00.