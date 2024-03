Southampton x Middlesbrough: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29) pelo Championship

Southampton x Middlesbrough disputam hoje, sexta-feira (29/03), a 39° rodada do Championship, a Segunda Divisão inglesa. O jogo tem início às 12h (horário de Brasília), no Estádio St Mary's, em Southampton, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Southampton x Middlesbrough ao vivo?

A partida​​ pode ser acompanhada ao vivo pelo Star+, às 12h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Southampton é o 4° colocado do Championship com 22 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 73 gols marcados e 47 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já Middlesbrough ocupa a 10° posição e soma 16 vitórias, 6 empates, 16 derrotas, 53 gols marcados e 52 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Southampton x Middlesbrough: prováveis escalações

Southampton: Bazunu; Harwood-Bellis, Stephens, Bednarek, Manning; Smallbone, Downes, S. Armstrong; Brooks, Adams, A. Armstrong.

Middlesbrough: Dieng; Ayling, McNair, Clarke; Jones, Howson, O'Brien, Engel; Azaz, Greenwood; Latte Lath.

FICHA TÉCNICA

Southampton x Middlesbrough

EFL Championship

Local: Estádio St Mary's, em Southampton, Inglaterra

Data/Horário: 29 de março de 2024, 12h