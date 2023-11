Sorteio dos grupos do Parazão será neste final de semana, durante congresso técnico da FPF

No próximo sábado, a Federação Paraense de Futebol fará o sorteio dos grupos que vão nortear a disputa do Campeonato Paraense de 2024. A definição se dará ao longo do Congresso Técnico organizado pela FPF, em um resort no litoral paraense. A expectativa é de que o certame comece na primeira quinzena de janeiro, com 12 equipes divididas em três grupos.

A novidade deste ano se dá pela estreia do Canaã e retorno do Santa Rosa, campeão e vice, respectivamente, do Parazão B1, a popular Segundinha. De acordo com o diretor jurídico da federação, a escolha do local para a realização do congresso envolve uma reestruturação na gestão do futebol paraense.

"Em 2023 nós passamos o evento para um hotel, em Belém, onde também foi realizado um ciclo de palestras. No entanto, a gente entendia que era necessário ter uma imersão nos regulamentos, estabelecer o que for possível e determinar o que é de responsabilidade dos clubes e da Federação. A ideia é que todos os participantes do torneio conheçam os regulamentos. Portanto, neste ano vamos fazer o evento em Salinópolis, durante um final de semana", explica o advogado André Cavalcante.

VEJA MAIS



Segundo ele, a tendência para os próximos anos da atual gestão é levar as principais discussões acerca do futebol estadual para outras regiões. "Queremos, futuramente, expandir isso para todo o estado. Vamos trabalhar sexta à noite, sábado o dia inteiro e domingo pela manhã. Por enquanto, está confirmada apenas a palestra com o Ramon Menezes, que vem falar sobre categorias de base. Ele fala no sábado e nos outros dias teremos atividades mais internas", detalha. Ramon é o atual técnico da Seleção Brasileira Olímpica e sub-20. No comando da garotada, chegou à medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.

Quanto à forma de disputa, serão sorteados três grupos, cada um com quatro equipes, que vão se enfrentar em sistema de rodadas durante a primeira fase. Conforme explica Cavalcante, o congresso servirá para definir os participantes de cada grupo e os confrontos. "A gente entende que poderia alterar o regulamento para esse ano, mas vamos manter o mesmo do ano passado. Os cabeças de chaves são Remo, Paysandu e o melhor colocado do campeonato passado, que no caso é o Águia, o campeão estadual", reforça.

A expectativa é que o Parazão de 2024 comece na primeira quinzena de janeiro. Confira todos os clubes participantes:

- Águia de Marabá

- Bragantino

- Caeté

- Castanhal

- Paysandu

- Remo

- Santa Rosa

- Tapajós

- Tuna Luso

- Cametá

- Canaã

- São Francisco-PA