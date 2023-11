Congresso Técnico do Campeonato Paraense terá presença de treinador da seleção brasileira olímpica

O congresso técnico do Campeonato Paraense de Futebol terá a valiosa presença de Ramon Menezes, atual técnico da Seleção Brasileira Olímpica, como principal palestrante, a convite do presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul. Menezes é o nome por trás das conquistas dos títulos Pan-americano e Sul-Americano Sub-20 de forma invicta. O evento será realizado em um resort em Salinópolis e vai além das formalidades habituais, promovendo discussões sobre metas, estratégias e o cenário do futebol paraense.

A participação de Menezes faz parte dos esforços da FPF para fortalecer as categorias de base no Pará. Em um ano e meio, o número de competições de base aumentou consideravelmente, passando de 2 para 26 por ano, com um expressivo salto de 136 para 1.000 jogos realizados em 2024 nas categorias abaixo de 20 anos. Estes números foram apresentados por Gluck Paul no evento nacional "A Base a mais de Mil", realizado em São Paulo.

A estratégia da Federação busca estreitar a relação entre os clubes paraenses e a base da Confederação Brasileira de Futebol, ao mesmo tempo em que destaca o trabalho desenvolvido no Pará ao comandante da Seleção Brasileira. Gluck Paul destaca o momento significativo das categorias de base na região e vislumbra futuras convocações de atletas paraenses para as Seleções Brasileiras de Base (Sub-15, Sub-17 e Sub-20).