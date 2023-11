FPF entrega à equipes de categorias de base kit de bolas de jogo

Clubes de base do futebol paraense receberam, na última quarta-feira (15), kits de bolas de jogo doados pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Ao todo, 23 equipes, da Região Metropolitana de Belém, foram agraciadas com o equipamento. O ato da solenidade ocorreu no salão nobre do CEJU e foi presidido pelo mandatário da FPF, Ricardo Gluck Paul.

No evento, o presidente da entidade detalhou aos clubes as intenções do projeto "Base a Mil". Promovido pela FPF, a iniciativa prevê a realização de 1.000 partidas de categorias de base no estado em 2024. A ideia é dar rodagem a jovens atletas para que eles cheguem com mais experiência no futebol profissional.

Receberam bolas as seguintes equipes:

Sede 1 - Estrela, Esmac, Cabanos, Clube Atlético do Futuro, Cruz Azul, Comercial e Independência EC;

Sede 2- (Bola Branca); Curumins, Trabalhista, Futebol Clube CRT-23, Instituto Bola Branca, Ponte Nova, Cruzeirão (Icoaraci) e Juventude Barcaranense;

Sede 3- (Tapajós)- Maracanã, Sacramenta, Sport Brasil, Terra Alta, Tapajós, Vila Rica, Atlético JM-9 e Atlético Boca Júnior.