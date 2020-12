Sorteio: definidas as oitavas de finais da Liga dos Campeões com Barça x PSG

O sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões aconteceu nesta segunda-feira e o Paris Saint-Germain irá encontrar o Barcelona com a possibilidade do confronto entre Messi e Neymar. O Bayern de Munique, atual campeão, encara a Lazio. Os times que terminaram em primeiro lugar na fase de grupo realizam as partidas de volta em casa.

As partidas de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões serão realizados nos dias 17, 17, 23 e 24 de fevereiro. Já os duelos de volta irão acontecer nos dias 9, 10, 16 e 17 de março. A final está marcada para 29 de maio e será jogada em Istambul, na Turquia.

Round of 16 draw ✔️



Which tie are you most excited for? 🤩#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/M6AqMYTygN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2020

Confira os confrontos:

Manchester City x Borussia Monchengladbach

​Bayern de Munique x Lazio

​Chelsea x Atlético de Madrid

Liverpool x RB Leipzig

Juventus x Porto

​Paris Saint-Germain x Barcelona

Dortmund x Sevilla

Real Madrid x Atalanta