Sorteio define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil; assista

Esta terça-feira (20), é dia de conhecer os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2024. Após as disputas das oitavas de final, oito clubes seguem na disputa pelo título da competição mais democrática do país. O sorteio é realizado nesta tarde, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e poderemos ter clássicos regionais na disputa.

Assista ao sorteio:

A competição conta com Athletico-PR, Bahia-BA, Corinthians-SP, Flamengo-RJ, Juventude-RS, São Paulo-SP e Vasco da Gama-RJ na briga pela taça. Clássicos paulista e carioca podem ocorrer no sorteio.

Todas as equipes que estão nas quartas de finais da Copa do Brasil receberão a mesma quantia de cota ofertada pela CBF, no valor de R$ 4,5 milhões. O São Paulo-SP defende a hegemonia da competição. Das oito equipes, apenas o Bahia não levantou a taça.