Sina: Palmas tem seu terceiro presidente morto em tragédia

O Palmas, um dos mais tradicionais clubes do Tocantins, parece sofrer com uma coincidência macabra envolvendo seus presidentes.

Três deles morreram de maneira trágica e totalmente não relacionada a idade ou ao futebol: dois com acidentes relacionados a lanchas e agora Lucas Meira, atual presidente, no acidente aéreo que também vitimou seis pessoas, sendo quatro jogadores, o presidente do clube e o piloto do avião particular.

A tragédia de Lucas Meira, como a mais recente, infelizmente é a mais simples de encontrar os motivos já que se trata da notícia que abalou o domingo (24) no futebol.

Lucas estava à bordo de um avião particular fretado para levar ele e outros quatro jogadores do time para o duelo contra o Vila Nova, pela Copa Verde. Esses atletas saiam do isolamento obrigatório devido a detecção de infecção do coronavírus e estavam aptos para jogar.

A primeira tragédia envolvendo um presidente do Palmas aconteceu com o ex-ator e comediante Arnaud Rodrigues, que assumiu a presidência do clube entre 2003 e 2004 junto a José Silva Pinto. Em 2010, quando ele já estava mais próximo novamente de figurar como ator, se envolvendo com projeto de um programa para uma rede de televisão de Palmas e até cogitando retorno ao programa "A praça é nossa", estava acompanhado de outras 10 pessoas no dia 16 de fevereiro de 2010 em um barco, na Bacia de Lajeadense, no Rio Tocantins. Uma forte chuva virou o barco e Arnaud acabou não resgatado a tempo, falecendo provavelmente por afogamento. Seu corpo foi encontrado horas depois.

A mais recente, antes, é claro, da triste ocasião com Lucas, havia ocorrido com Alexandre de Paula. O empresário ainda exercia o mandato como mandatário do Tricolor quando sofreu um infarto a bordo de uma lancha no Lago de Palmas, acabou então caindo nas águas do lago.

O empresário não sabia nadar e o Corpo de Bombeiros não encontrou o corpo à tempo de salvá-lo.

Lucas Meira, empresário, focava seu mandato em tornar o Palmas um clube-empresa. Sua diretoria havia conquistado dois títulos do Campeonato Tocantinense, em 2018 e 2019. Agora, a torcida aguarda a posição oficial para saber quem assumirá a presidência do clube.