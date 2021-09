Sheriff marca aos 44 do segundo tempo e vence o Real Madrid no Santiago Bernabéu pela Champions

Em partida no Santiago Bernabéu, o Real Madrid foi surpreendido pelo Sheriff nesta terça-feira. A equipe visitante conseguiu a vitória contra os merengues aos 44 minutos do segundo tempo com gol marcado por Sebastien Thill na Champions League. Yakhshiboev abriu o placar para o clube da Moldávia, estreante na fase de grupos da competição europeia. Benzema marcou para o clube espanhol.

Surpreendentemente, o Sheriff conseguiu sair na frente do placar contra o Real Madrid. Em jogada criada pela lateral esquerda, o time visitante viu o brasileiro Cris Silva acertar um belo cruzamento para Yakhshiboev marcar o primeiro do jogo.

No segundo tempo, o Real Madrid encontrou uma chance de deixar tudo igual no placar após o árbitro marcar um pênalti de Fernando Constanza em Vinicius Jr. Na cobrança, o atacante Karim Benzema converteu e igualou o placar para os merengues.

Nos últimos minutos, o Sheriff seguiu no ataque, e chegou a ter um gol anulado pelo VAR por conta de um impedimento. Aos 44 minutos do segundo tempo, Adama Traore concedeu assistência para Sebastien Thill, que marcou um golaço para a vitória do time visitante.

Com a vitória contra o Real Madrid, o Sheriff passou a somar seis pontos na fase de grupos da Champions League, assumindo a liderança do Grupo D. O time da Moldávia deixa não só os Merengues para trás, mas também o Shakhtar, superado por eles na primeira rodada, e a Inter de Milão.

Na próxima rodada da Champions, que ocorre às 16h (de Brasília) do dia 19 de outubro, o Real Madrid enfrenta o Shakhtar Donetsk, enquanto o Sheriff atua contra a Inter de Milão.