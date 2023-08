Sheffield Wednesday x Southampton: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/08) pela Championship

Sheffield Wednesday x Southampton disputam hoje, sexta-feira (04/08), a primeira rodada da Championship, a Segunda Divisão inglesa. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Hillsborough, em Sheffield, Inglaterra. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sheffield Wednesday x Southampton ao vivo?

A partida entre Sheffield Wednesday x Southampton poderá ser acompanhada com exclusividade pelo serviço de streaming Star+.

Como Sheffield Wednesday x Southampton chegam para o jogo?

O Sheffield Wednesday jogou sete amistosos na pré-temporada antes do início da Championship. O time ganhou apenas 1 vez, empatou 2 e perdeu 4, marcando 4 gols e sofrendo 12. Na última temporada, subiu para a segunda divisão após terminar a League One em 3º lugar, com 96 pontos em 46 partidas jogadas.

Já o Southampton jogou cinco amistosos na pré-temporada europeia. Venceu 1 partida, empatou 1 e perdeu 3. Foram 7 gols marcados e 9 sofridos. A equipe foi rebaixada no ano passado após ficar na última posição da tabela na Premier League, com 6 vitórias, 7 empates e 25 derrotas.

Sheffield Wednesday x Southampton: prováveis escalações

Sheffield Wednesday: Dawson; Dominic Iorfa, Pamewo, Michael Ihiekwe; Delgado, Barry, George Byers; Will Vaulks, Windass; Paterson e Michael Smith.

Southampton: Gavin Bazunu; Livramento, Jack Stephens, Shea Charles e Ryan Manning; Carlos Alcaraz, Smallbone e James Prowse; Nathan Tella, Armstrong e Edozie.

FICHA TÉCNICA

Sheffield Wednesday x Southampton

Championship

Local: Estádio Hillsborough, em Sheffield, Inglaterra

Data/Horário: 04 de agosto de 2023, 16h